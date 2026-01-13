Neres vicino al rientro | Conte recupera un big

Neres si avvicina al rientro in campo, offrendo a Conte una valida opzione nel reparto offensivo. Dopo un periodo di assenza, il giocatore sta completando il percorso di recupero, permettendo al tecnico di contare su un elemento chiave della rosa. La sua disponibilità rappresenta un passo importante per la fase finale della stagione.

Buone notizie per Antonio Conte, che si avvicina a riabbracciare uno dei tasselli più importanti del suo

