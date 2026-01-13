Neoplasie maschili tornano i ‘Broccoli per la ricerca’
Dal 15 al 31 gennaio, l'iniziativa 'Broccoli per la ricerca' torna per sostenere gli studi sui tumori maschili, come prostata, testicolo e vescica. L’obiettivo è anche sensibilizzare sull’importanza di una alimentazione equilibrata per la prevenzione. Questa iniziativa si propone di unire impegno scientifico e consapevolezza, promuovendo uno stile di vita salutare e sostenendo la ricerca in ambito oncologico maschile.
(Adnkronos) – 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
