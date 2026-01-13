Nell’auto parcheggiata in strada il cadavere di un uomo | pizzaiolo ucciso davanti casa a Cosenza
Un uomo di 48 anni è stato trovato morto all’interno della propria auto parcheggiata in un quartiere di Cosenza. Secondo le prime indiscrezioni, si ipotizza un agguato avvenuto questa mattina. La vittima, conosciuta come pizzaiolo, è stata trovata senza vita nel veicolo, alimentando le indagini delle autorità locali per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
L’ipotesi prevalente è quella di un vero e proprio agguato mortale avvenuto nella mattinata di oggi nel parcheggio di un popoloso quartiere di Cosenza dove il 48enne viveva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cosenza, cadavere in auto in via Popilia: ipotesi omicidio
Leggi anche: Dramma in strada: ritrovato il cadavere di uomo
Nell’auto parcheggiata in strada il cadavere di un uomo: pizzaiolo ucciso davanti casa a Cosenza - L’ipotesi prevalente è quella di un vero e proprio agguato mortale avvenuto nella mattinata di oggi nel parcheggio di un popoloso quartiere di Cosenza ... fanpage.it
+++ ULTIM'ORA: donna imprigionata nell'auto in fiamme +++ x.com
+++ ULTIM'ORA: donna imprigionata nell'auto in fiamme +++ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.