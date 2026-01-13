Nell’auto parcheggiata in strada il cadavere di un uomo | pizzaiolo ucciso davanti casa a Cosenza

Un uomo di 48 anni è stato trovato morto all’interno della propria auto parcheggiata in un quartiere di Cosenza. Secondo le prime indiscrezioni, si ipotizza un agguato avvenuto questa mattina. La vittima, conosciuta come pizzaiolo, è stata trovata senza vita nel veicolo, alimentando le indagini delle autorità locali per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

L’ipotesi prevalente è quella di un vero e proprio agguato mortale avvenuto nella mattinata di oggi nel parcheggio di un popoloso quartiere di Cosenza dove il 48enne viveva. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

