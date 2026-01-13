Nel cuore della Valle Maira, in Piemonte, si trova Elva, un piccolo paese che ospita il

N el cuore della Valle Maira, in Piemonte, sorge Elva, un minuscolo paese che custodisce una storia incredibile: quella dei cacciatori di capelli. Biondi, neri, castani: i capelli a fine Ottocento, nel bel mezzo delle valli piemontesi, diventarono una preziosa moneta di scambio. Gli uomini e le donne di Elva si inventarono un mestiere unico nel suo genere dando vita ai raccoglitori di capelli, detti caviè (in piemontese) o pelassier (in occitano). Questi cacciatori erano tutti uomini, partivano da Elva all’inizio dell’autunno e percorrevano la Lombardia, il Veneto e il Friuli (zone più povere) in cerca di donne e ragazze disposte a farsi tagliare la chioma in cambio di qualche soldo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel piccolo paese di Elva, immerso nella Valle Maira, sorge il "Museo dei Pels": un luogo che custodisce la memoria di un mestiere ormai scomparso

