Nel piccolo paese di Elva immerso nella Valle Maira sorge il Museo dei Pels | un luogo che custodisce la memoria di un mestiere ormai scomparso

Nel cuore della Valle Maira, in Piemonte, sorge Elva, un minuscolo paese che custodisce una storia incredibile: quella dei cacciatori di capelli. Biondi, neri, castani: i capelli a fine Ottocento, nel bel mezzo delle valli piemontesi, diventarono una preziosa moneta di scambio. Gli uomini e le donne di Elva si inventarono un mestiere unico nel suo genere dando vita ai raccoglitori di capelli, detti caviè (in piemontese) o pelassier (in occitano). Questi cacciatori erano tutti uomini, partivano da Elva all'inizio dell'autunno e percorrevano la Lombardia, il Veneto e il Friuli (zone più povere) in cerca di donne e ragazze disposte a farsi tagliare la chioma in cambio di qualche soldo.
