Nel Forlivese pochissime case sono a prova di terremoto e adeguarle costa carissimo
Nel Forlivese, poche abitazioni sono completamente a prova di terremoto, e le opere di adeguamento sono spesso costose. Per offrire un quadro chiaro, abbiamo analizzato i dati della 'mappa dei rischi' dell’Istat, consultabile per ogni comune. Questa analisi aiuta a comprendere meglio la vulnerabilità delle strutture e a valutare le possibili strategie di sicurezza e prevenzione.
Abbiamo analizzato i dati elaborati dalla 'mappa dei rischi' di Istat, consultabile per tutti i comuni. Da tale mappa emerge che il 77,14% degli edifici presenti in provincia è stato realizzato prima del 1980, quando venne introdotto il decreto legge numero 776 riguardante la riclassificazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
