Nel Forlivese pochissime case sono a prova di terremoto e adeguarle costa carissimo

Nel Forlivese, poche abitazioni sono completamente a prova di terremoto, e le opere di adeguamento sono spesso costose. Per offrire un quadro chiaro, abbiamo analizzato i dati della 'mappa dei rischi' dell’Istat, consultabile per ogni comune. Questa analisi aiuta a comprendere meglio la vulnerabilità delle strutture e a valutare le possibili strategie di sicurezza e prevenzione.

