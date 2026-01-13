Nel decreto commissari c' è anche il Ponte Ciucci | Chiarimenti procedurali per riattivare delibera Cipess

Il decreto commissariale sul Ponte sullo Stretto include anche il documento firmato da Ciucci. Il governo si sta impegnando per chiarire le procedure necessarie a riattivare la delibera Cipess, fondamentale per proseguire l’iter di approvazione e avviare i lavori. La Corte dei Conti ha stoppato temporaneamente l’iter, determinando un possibile slittamento dei tempi di realizzazione.

Lazio. Via all’accorpamento delle Asl romane dal 1 gennaio. Il decreto del commissario Zingaretti - Con un decreto del 30 dicembre scorso il presidente commissario ad acta della Regione ha deciso di avviare l’accorpamento delle Asl dell’area capitolina senza attendere il voto in Consiglio regionale. quotidianosanita.it

Urso: in decreto siderurgia c'è ok a commissario che investa nell'acciaio a Taranto - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato la nomina di un commissario straordinario a favore di coloro che faranno investimenti a Taranto, in area ex Ilva o all'esterno, purché ... rainews.it

Il Decreto Sport, approvato questa estate, ha istituito il Commissario straordinario alle Paralimpiadi, che arriva a sorpresa a pochi mesi dall'inizio dei Giochi per occuparsi delle Paralimpiadi. Qual è dunque il suo ruolo #Report in diretta su #Rai3 bit.ly/RAI3di x.com

Report. . Il Decreto Sport, approvato questa estate, ha istituito una nuova figura, quella del Commissario straordinario alle Paralimpiadi, che arriva a sorpresa a pochi mesi dall'inizio dei Giochi per occuparsi delle Paralimpiadi, che si svolgeranno dal 6 al 15 m - facebook.com facebook

