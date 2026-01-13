Nel decreto commissari c' è anche il Ponte Ciucci | Chiarimenti procedurali per riattivare delibera Cipess
Il decreto commissariale sul Ponte sullo Stretto include anche il documento firmato da Ciucci. Il governo si sta impegnando per chiarire le procedure necessarie a riattivare la delibera Cipess, fondamentale per proseguire l’iter di approvazione e avviare i lavori. La Corte dei Conti ha stoppato temporaneamente l’iter, determinando un possibile slittamento dei tempi di realizzazione.
Il governo lavora a fari spenti per proseguire l'iter di costruzione del ponte sullo Stretto. L'obiettivo è rispondere e superare le criticità espresse dalla Corte dei Conti che ha stoppato la delibera Cipess, ultimo tassello prima dell'avvio dei cantieri che inevitabilmente slitterà di mesi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Nel Dl Commissari i chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti"
Leggi anche: L’ad della “Stretto” Pietro Ciucci: «Il Ponte non si ferma. La delibera Cipess avrà efficacia»
Salta il decreto per il super commissario delle strade. Lite FdI-Lega sulla nomina di Gemme - I meloniani sono contrari alla centralizzazione voluta da Salvini che passa dalla sostituzione di 13 commissari con l’ad di Anas. repubblica.it
Lazio. Via all’accorpamento delle Asl romane dal 1 gennaio. Il decreto del commissario Zingaretti - Con un decreto del 30 dicembre scorso il presidente commissario ad acta della Regione ha deciso di avviare l’accorpamento delle Asl dell’area capitolina senza attendere il voto in Consiglio regionale. quotidianosanita.it
Urso: in decreto siderurgia c'è ok a commissario che investa nell'acciaio a Taranto - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato la nomina di un commissario straordinario a favore di coloro che faranno investimenti a Taranto, in area ex Ilva o all'esterno, purché ... rainews.it
Il Decreto Sport, approvato questa estate, ha istituito il Commissario straordinario alle Paralimpiadi, che arriva a sorpresa a pochi mesi dall'inizio dei Giochi per occuparsi delle Paralimpiadi. Qual è dunque il suo ruolo #Report in diretta su #Rai3 bit.ly/RAI3di x.com
Report. . Il Decreto Sport, approvato questa estate, ha istituito una nuova figura, quella del Commissario straordinario alle Paralimpiadi, che arriva a sorpresa a pochi mesi dall'inizio dei Giochi per occuparsi delle Paralimpiadi, che si svolgeranno dal 6 al 15 m - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.