Nel casertano in arrivo 71 nuovi agenti di polizia | Segnale importante per la nostra regione
In provincia di Caserta, presto entreranno in servizio 71 nuovi agenti di polizia presso la Questura. La notizia, confermata dal deputato e coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi, rappresenta un rafforzamento delle forze di sicurezza nella regione, contribuendo a migliorare la presenza e l’efficacia delle attività di tutela e ordine pubblico nel territorio campano.
In arrivo 71 nuovi agenti di polizia in forza alla Questura di Caserta. Lo conferma il deputato casertano e coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi che commenta il rafforzamento delle forze di polizia in Campania. “Sono in arrivo 264 tra donne e uomini, di cui 141 a Napoli, 71 a Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
