Nel casertano in arrivo 71 nuovi agenti di polizia | Segnale importante per la nostra regione

In provincia di Caserta, presto entreranno in servizio 71 nuovi agenti di polizia presso la Questura. La notizia, confermata dal deputato e coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi, rappresenta un rafforzamento delle forze di sicurezza nella regione, contribuendo a migliorare la presenza e l’efficacia delle attività di tutela e ordine pubblico nel territorio campano.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.