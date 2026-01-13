Nel calendario dello smartphone c’è un anno in cui si passa dal 4 al 15 ottobre
Nel calendario dello smartphone, tra il 4 e il 15 ottobre, si può osservare un'interessante variazione nel passare di anno in anno. Aprendo l'app, è possibile esplorare date passate e future, offrendo un modo semplice e immediato per consultare eventi e ricorrenze di periodi diversi. Questa funzione permette di tornare indietro nel tempo, anche di secoli, rendendo più semplice la ricerca di informazioni storiche o personali.
(Adnkronos) – Aprendo l'app del calendario sullo smartphone è possibile tornare indietro nel tempo, non solo di qualche anno, ma anche di secoli. E così si trova un anno in cui dal 4 ottobre si passa al 15 ottobre. Un buco di dieci giorni che non è un bug informatico. Nell'ottobre del 1582 avvenne lo storico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Verificate anche voi aprendo l'app del calendario dal vostro smartphone. Tornando indietro nel tempo all’ottobre del 1582 vedrete un salto dal 4 al 15 ottobre. Non si tratta di un bug informatico che ha cancellato dieci giorni, ma dello storico passaggio dal cale - facebook.com facebook
