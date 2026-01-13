Negoziare con l’Iran sarebbe codardia pura | se il regime non cade ora il domani sarà ancora più buio

Negoziare con l’Iran potrebbe sembrare un’opzione, ma rappresenta una scelta difficile da giustificare. Se il regime non cambia ora, le conseguenze future rischiano di essere ancora più gravi. Questa parola, spesso considerata una via diplomatica, in questi tempi assume un peso particolare, suscitando riflessioni sul suo ruolo e sulle reali possibilità di dialogo in un contesto così complesso.

C’è una parola che in questi giorni mi gela il sangue più delle notizie atroci che arrivano da Teheran: negoziare. Per molti diplomatici, seduti comodamente nei loro uffici, “trattare” è un esercizio di realismo politico. Per me, lo dico chiaramente, è un atto di codardia pura. Significa sedersi a tavola con degli assassini e discutere il prezzo del sangue di una generazione che sta dando tutto – letteralmente tutto – per la libertà. Non posso restare in silenzio di fronte a questo paradosso. Almeno 12.000 persone, molti ragazzi sotto i trent’anni, sono state uccise in quello che è il più grande massacro nella storia contemporanea dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

