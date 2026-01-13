Negli ultimi tre anni il porto ha perso 200 mila container

Negli ultimi tre anni, il porto di Trieste ha registrato una diminuzione di 200 mila container, evidenziando una significativa battuta d’arresto. Le cause principali sono legate alle condizioni geopolitiche internazionali e alla prolungata incertezza nella gestione dell’Autorità portuale, con oltre 500 giorni senza un vertice ufficiale. Questa situazione influisce negativamente sulla capacità di sviluppo e sulla competitività del settore portuale locale.

Negli ultimi tre anni il settore container del porto di Trieste è in caduta libera. Vuoi per le condizioni geopolitiche internazionali, vuoi per ragioni legate all'incapacità del governo nazionale di individuare, per oltre 500 giorni, il vertice dell'Autorità portuale, nel settore indicato lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Meloni: Tajani ha fatto miracoli negli ultimi tre anni con Forza Italia – Il video Leggi anche: Clima. in italia meno piogge ma più intense negli ultimi 200 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Negli ultimi tre anni il porto ha perso 200 mila container; Obiettivo sicurezza, da viale Cavallotti alla stazione, nuove telecamere a Porto San Giorgio; Porto. Barattoni: Record storico dei traffici nel 2025; Porto San Giorgio, il centro sempre più sorvegliato: si accendono nuove telecamere. Negli ultimi tre anni il porto ha perso 200 mila container - Quelli dell'anno scorso al centro di una nota diffusa dall'Autorità portuale nella giornata di oggi. triesteprima.it

I MEGAPROGETTI PIÙ STRAORDINARI DELLA CINA. IL FUTURO È GIÀ ARRIVATO IN CINA

Dite addio agli open space che hanno spopolato negli ultimi anni, nel mondo dell’interior design stanno tornando le cucine chiuse: ecco per quale motivo facebook

Contrordine. Gli adolescenti degli ultimi anni non scrivono peggio di come si scriveva mezzo secolo prima. Il ritornello, costantemente presente sulla bocca dei nostalgici della “scuola di una volta” e secondo il quale gli studenti contemporanei non solo… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.