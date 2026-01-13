Ne ho parlato già sono l’unico che non ha bisogno di avere contratti | la Juventus di Spalletti vola ora spunta il nodo del rinnovo
La Juventus di Spalletti sta vivendo un momento positivo, ma resta aperto il tema del rinnovo contrattuale. Nel frattempo, l’attenzione si concentra anche su altri incontri di rilievo, come Inter-Napoli, apprezzata per il livello di gioco e l’impegno dimostrato dalle squadre. In un panorama calcistico in continua evoluzione, l’analisi delle situazioni contrattuali e delle prestazioni sul campo permette di comprendere meglio le dinamiche di questa stagione.
“Inter-Napoli? Ieri l’ho guardata bene perché sono due squadre che mi piacciono, hanno giocato a un livello top a viso aperto, con idee e con personalità. Hanno due allenatori bravi “. Così Luciano Spalletti, tecnico della Juve, a Sky Sport dopo la vittoria per 5-0 sulla Cremonese. “Noi dobbiamo crescere per essere a quel livello, dobbiamo fare degli step e velocemente, anche perché poi ci si andrà a giocare con entrambe”. Un successo netto, che ha dato tanti spunti positivi al tecnico bianconero. Dal gol di David ( secondo consecutivo dopo l’errore nel match contro il Lecce dal dischetto ) a quelli di Bremer e McKennie, passando per Yildiz: “Vedo grande disponibilità e impegno e c’è la possibilità di andare a raccattare qualcosa”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
