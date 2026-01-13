La Juventus di Spalletti sta vivendo un momento positivo, ma resta aperto il tema del rinnovo contrattuale. Nel frattempo, l’attenzione si concentra anche su altri incontri di rilievo, come Inter-Napoli, apprezzata per il livello di gioco e l’impegno dimostrato dalle squadre. In un panorama calcistico in continua evoluzione, l’analisi delle situazioni contrattuali e delle prestazioni sul campo permette di comprendere meglio le dinamiche di questa stagione.

“Inter-Napoli? Ieri l’ho guardata bene perché sono due squadre che mi piacciono, hanno giocato a un livello top a viso aperto, con idee e con personalità. Hanno due allenatori bravi “. Così Luciano Spalletti, tecnico della Juve, a Sky Sport dopo la vittoria per 5-0 sulla Cremonese. “Noi dobbiamo crescere per essere a quel livello, dobbiamo fare degli step e velocemente, anche perché poi ci si andrà a giocare con entrambe”. Un successo netto, che ha dato tanti spunti positivi al tecnico bianconero. Dal gol di David ( secondo consecutivo dopo l’errore nel match contro il Lecce dal dischetto ) a quelli di Bremer e McKennie, passando per Yildiz: “Vedo grande disponibilità e impegno e c’è la possibilità di andare a raccattare qualcosa”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ne ho parlato già, sono l’unico che non ha bisogno di avere contratti”: la Juventus di Spalletti vola, ora spunta il nodo del rinnovo

