Navi attrezzi sportivi e macchine agricole spingono l' economia | l' export vale 3,5 miliardi
Nel periodo gennaio-settembre 2025, le esportazioni della provincia di Forlì-Cesena sono cresciute del 3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 3,5 miliardi di euro. Navi, attrezzi sportivi e macchine agricole rappresentano settori chiave che contribuiscono a rafforzare l’economia locale. I dati, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, evidenziano una dinamica positiva nel commercio internazionale della regione.
In base agli ultimi dati Istat, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel periodo gennaio-settembre 2025 aumentano le esportazioni (che ammontano a 3,5 miliardi di euro) in provincia di Forlì-Cesena: +3,0% rispetto allo stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
