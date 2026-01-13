Navi attrezzi sportivi e macchine agricole spingono l' economia | l' export vale 3,5 miliardi

Nel periodo gennaio-settembre 2025, le esportazioni della provincia di Forlì-Cesena sono cresciute del 3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 3,5 miliardi di euro. Navi, attrezzi sportivi e macchine agricole rappresentano settori chiave che contribuiscono a rafforzare l’economia locale. I dati, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, evidenziano una dinamica positiva nel commercio internazionale della regione.

Divieto del piombo nella pesca: cosa cambia dal 2026 L’Unione Europea sta introducendo nuove restrizioni sull’uso del piombo negli attrezzi da pesca (Regolamento REACH). Cosa è previsto Bando progressivo di piombini, zavorre ed esche ar - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.