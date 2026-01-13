Nautilus - Sezioni di zoologia comparata in Fortezza nuova la mostra bipersonale di Diego Azzola e Asya dell' Omodarme

Nautilus – Sezioni di Zoologia Comparata è una mostra bipersonale di Diego Azzola e Asya Dell’Omodarme, curata da Sara Poli e Cecilia Faleni. Esposta a Fortezza Nuova, a Livorno, dal 17 gennaio al 21 febbraio, l’esposizione propone un approfondimento visivo e concettuale sul tema della zoologia comparata, attraverso opere che invitano alla riflessione sul rapporto tra arte e natura.

Forno Project, project-space di Galleria Fidanda, presenta "Nautilus – Sezioni di Zoologia Comparata", mostra bipersonale di Diego Azzola e Asya Dell'Omodarme, a cura di Sara Poli e Cecilia Faleni, in programma dal prossimo 17 gennaio al 21 febbraio in Fortezza Nuova, a Livorno.

