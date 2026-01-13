Natalya sfida Trish Stratus | Voglio affrontarti come Nattie

Natalya si rivolge a Trish Stratus con una sfida diretta, esprimendo il desiderio di affrontarla come Nattie. La wrestler italiana si prepara a dimostrare il suo valore e la sua determinazione, invitando la leggenda della WWE a confrontarsi con lei sul ring. Questa proposta segna un passo importante nella carriera di Natalya, che mira a mettere alla prova le proprie capacità contro una delle icone del settore.

Natalya è pronta a fare sul serio e vuole che la WWE Hall of Famer, Trish Stratus, raccolga la sfida. Durante una recente apparizione al The Cruz Control Podcast Network, la veterana della WWE ha parlato apertamente del suo desiderio di affrontare Trish Stratus, ma non nella versione di Natalya che i fan conoscono da sempre. Stavolta, Natalya vuole salire sul ring nei panni del suo alter ego più spietato: Nattie, conosciuta anche come “The Lowkey Legend”. Con parole forti e senza mezzi termini, Natalya ha dichiarato che Trish potrebbe anche avere le carte in regola per battere “ Natalya ”. ma non è affatto sicura che possa sopravvivere a un match contro Nattie: “Penso che dovremmo vedere un match tra Nattie e Trish Stratus, e non credo che Trish riuscirebbe davvero a stare al passo con Nattie, se ha senso,” ha detto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

