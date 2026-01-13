Natalia Paragoni come procede la gravidanza e rivela un retroscena | è sempre devastante

Natalia Paragoni condivide aggiornamenti sulla sua gravidanza, descrivendo il percorso come un momento di grande intensità. Anche se caratterizzato da emozioni contrastanti, rappresenta per lei un’esperienza significativa e significativa. In un suo recente intervento, ha rivelato anche alcuni retroscena personali, sottolineando quanto questo periodo possa essere allo stesso tempo bello e complicato.

Natalia Paragoni, dolce attesa sotto il segno dell’amore: come procede la sua gravidanza. Per Natalia Paragoni questo è uno dei periodi più intensi e luminosi della sua vita. L’influencer e volto televisivo, amata dal pubblico per la sua spontaneità, sta vivendo la gravidanza con un mix di emozione, stupore e grande consapevolezza, condividendo con i follower ogni piccolo passo di questo viaggio speciale. Leggi anche Can Yaman atterra a Madrid: il motivo e cosa accadrà Nelle ultime ore tra le sue stories Instagram ha aggiornato i fan sull’andamento della gravidanza affermando: “Giornata di oggi? Un po’ di nausea ce l’ho, non so perché quando ceno nel mangiare cose non troppe leggere la situazione è sempre devastante il giorno dopo quindi ho un po’ mal di stomaco e poi, posso dirvi che queste scosse arrivano c’è questa gravidanza sento molte più scosse rispetto a Ginevra. 🔗 Leggi su 361magazine.com

