Nasce la Galleria Marta nuova sede dell' archivio Alfonso Leoni
È stata inaugurata la Galleria Marta, nuova sede dell’archivio Alfonso Leoni. Figura di rilievo nell’arte contemporanea, Leoni è stato un artista talentuoso e innovativo, la cui opera continua a influenzare il panorama artistico. La galleria si propone di preservare e valorizzare il suo lavoro, offrendo uno spazio dedicato alla sua eredità e alle nuove generazioni di artisti.
Un assoluto protagonista dell’arte contemporanea, un genio talentuosissimo e ribelle, purtroppo prematuramente scomparso. Ad Alfonso Leoni, il Mic Faenza, nel 2020, nel quarantesimo anno della sua scomparsa, dedicò una bellissima mostra, un lungo lavoro di ricerca, a cura della direttrice del Mic. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
