Nasce la Barbie autistica di Mattel associazioni e famiglie divise Al limite dello sconcio Può rafforzare l’identità

Mattel ha lanciato la Barbie autistica, suscitando reazioni contrastanti tra associazioni e famiglie. Alcuni la vedono come un’opportunità per rafforzare l’identità delle persone autistiche, mentre altri la criticano come inappropriata. Questa novità amplia il panorama delle bambole rappresentative, aprendo un dibattito sulla rappresentazione della neurodivergenza nel mondo dei giocattoli e sulla sua interpretazione sociale.

Barbie cambia ancora volto. E questa volta entra in uno dei territori più ampi e sfaccettati della neurodivergenza: lo spettro autistico. Mattel, colosso americano dei giocattoli, ha annunciato il lancio della prima Barbie autistica, nuova aggiunta alla linea Fashionistas, la collezione pensata per rappresentare la pluralità di corpi, condizioni e vissuti che abitano la società reale. La bambola è stata sviluppata in collaborazione con l’ Autistic Self Advocacy Network (ASAN), organizzazione impegnata nella tutela dei diritti e nella rappresentazione delle persone autistiche nei media. “È stata creata con il contributo della comunità autistica per rappresentare alcuni dei modi in cui le persone autistiche sperimentano, elaborano e comunicano con il mondo che le circonda”, ha spiegato Mattel in una nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nasce la Barbie autistica di Mattel, associazioni e famiglie divise. “Al limite dello sconcio”. “Può rafforzare l’identità” Leggi anche: Mattel lancia la prima Barbie autistica: “Ogni bambino merita di potersi riconoscere in Barbie” Leggi anche: Mattel lancia la prima Barbie autistica Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mattel lancia la prima Barbie autistica; Nasce la Barbie autistica, protestano le famiglie: “Operazione grottesca”; Mattel lancia la sua prima Barbie autistica - Il video; Barbie autistica, arriva il nuovo modello della Mattel: «L'inclusività per promuovere la diversità». Barbie con l'autismo, Mattel lancia la nuova bambola inclusiva ma è già polemica: «Confonde i bambini» VIDEO - Ha uno spinner rosa che si aggancia al dito, aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la concentrazione, così come cuffie alle orecchie con cancellazione del rumore e ... ilgazzettino.it

Arriva Barbie con l'autismo. Per Mattel è inclusiva ma fa discutere - Ha uno spinner rosa che si aggancia al dito, aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la concentrazione, così come ... notizie.tiscali.it

Mattel lancia la nuova bambola in versione autistica realizzata in collaborazione con Asan - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mattel lancia la nuova bambola in versione autistica realizzata in collaborazione con Asan ... tg24.sky.it

Nasce la prima Barbie con autismo. Mattel l’ha presentata spiegando che la bambola è stata creata seguendo la guida diretta della comunità autistica, con l’obiettivo di rappresentare alcuni dei modi in cui le persone autistiche vivono, elaborano e comunicano - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.