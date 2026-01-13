Durante la diciannovesima giornata di Serie A, la refereeing review si concentra sugli episodi più discussi, con particolare attenzione alle decisioni prese dal VAR. De Marco, protagonista in alcune situazioni, ha difeso la corretta valutazione dei rigori contro il Verona e ha sottolineato l'importanza di rispettare i tempi di intervento. La CAN A e B analizzano gli aspetti tecnici e procedurali, contribuendo a chiarire le decisioni arbitrali più contestate.

"> La CAN A e B interviene sugli episodi arbitrali più discussi della diciannovesima giornata di Serie A. A fare il punto è Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali, che analizza nel dettaglio le scelte di campo e di Sala VAR, indicando dove – secondo la Commissione – si sarebbe potuto e dovuto fare meglio. Fiorentina-Lazio, il caso più spinoso L’episodio che ha acceso maggiormente il dibattito è quello avvenuto nell’area della Lazio contro la Fiorentina. Dalla Sala VAR, in prima battuta, la valutazione era stata netta: «Per me lui accentua, c’è una lieve trattenuta ma accentua molto la caduta». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, VAR sotto la lente: De Marco promuove il rigore contro il Verona e difende i tempi delle decisioni

Leggi anche: Moviola Inter Napoli: Doveri non convince, tre decisioni sotto la lente d’ingrandimento. E sul rigore…

Leggi anche: Open Var: contro il Napoli c’erano sia il rigore per il Verona che per l’Inter, anzi doveva essere ammonito Rrahmani

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Le decisioni dei vertici arbitrali dopo Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina: solo un arbitro sarà punito; Arbitri, Sozza verso lo stop per uno o due turni. Promosso Marchetti; Inter-Napoli, è già polemica per l’arbitro: a chi tocca? L’AIA punisce Sozza dopo Lazio-Fiorentina, si salva Marchetti; Arbitri in campo per la 20ª giornata: scelte ufficiali e big match sotto la lente.

Open Var, furia Napoli: la sentenza dell'Aia sui rigori contro Verona e Inter, la verità sul voto di Marchetti - Napoli sotto la lente a Open Var dopo le proteste per i rigori contro Verona e Inter. sport.virgilio.it