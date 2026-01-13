Napoli su Joao Gomes storia di coraggio | dal trauma della balbuzie al centro aperto per dare voce agli altri

Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, ha una storia di determinazione e resilienza. Nato con la balbuzie, ha superato le difficoltà linguistiche diventando un esempio di coraggio. Oggi, oltre alla carriera calcistica, gestisce un centro aperto per aiutare chi affronta sfide simili, dimostrando che la forza interiore può trasformare le difficoltà in opportunità. Questa è la sua storia di impegno e crescita.

Chi è il 24enne centrocampista brasiliano che in Inghilterra gioca nel Wolverhampton. In campo lo chiamano "pitbull" ma è un soprannome che racconta solo una parte della sua vita, quella sportiva.

