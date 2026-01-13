Napoli scuola senza bagni | le mamme occupano l’istituto
A Ponticelli, Napoli, le scuole sono temporaneamente chiuse a causa dell’assenza di servizi igienici funzionanti. Le mamme, preoccupate per le condizioni dell’istituto, hanno deciso di occupare la scuola per richiedere interventi immediati. La sospensione delle lezioni dura da settimane, evidenziando criticità nella gestione degli spazi scolastici e nel rispetto del diritto allo studio dei bambini.
A Ponticelli lezioni sospese da settimane: servizi igienici fuori uso, bambini a casa e genitori in protesta per difendere il diritto allo studio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
