Napoli scambiò per lombosciatalgia una gravidanza e la donna morì | medico condannato

Una donna di Napoli, in gravidanza, fu erroneamente diagnosticata con lombosciatalgia e curata con antidolorifici. Dopo la dimissione, tre giorni più tardi, morì improvvisamente per cause non immediatamente evidenti. Un medico è stato condannato per negligenza, evidenziando i rischi di diagnosi errate e la conseguente importanza di un’attenzione accurata nel percorso di cura.

Alla paziente vennero prescritti solo degli antidolorifici e poi fu dimessa: tre giorni dopo smise di respirare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, scambiò per lombosciatalgia una gravidanza e la donna morì: medico condannato Leggi anche: Napoli, scambiò gravidanza per lombosciatalgia e la donna morì: medico condannato Leggi anche: Medico condannato, scambiò per lombosciatalgia una gravidanza: donna morì Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli, scambio una gravidanza per lombosciatalgia: medico condannato per la morte di una donna - Poteva essere salvata Anna Siena, la 36enne deceduta il 18 gennaio 2019 a Napoli, tre giorni dopo essere stata visitata nell'ospedale Vecchio Pellegrini della città dove le ... msn.com

Gravidanza scambiata per lombosciatalgia a Napoli, medico condannato per la morte di Anna - Tre giorni dopo essere stata visitata nell’ospedale Vecchio Pellegrini dove le venne erroneamente diagnosticata una lo ... internapoli.it

Oggi c’è Inter-Napoli. Ho avuto uno scambio di opinioni con @MinoRom72, tifoso del Napoli. Scambio educato, rispettoso, privo di offese. Ognuno ha espresso la propria visione senza offendere l’altro. I social sarebbero un posto migliore se si riuscisse sempr x.com

Istruttore educativo (categoria C) cede posto a Firenze per scambio con Napoli oppure Latina e provincia. Si valuta altro - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.