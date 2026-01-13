Napoli scambiò per lombosciatalgia una gravidanza e la donna morì | medico condannato

Una donna di Napoli, in gravidanza, fu erroneamente diagnosticata con lombosciatalgia e curata con antidolorifici. Dopo la dimissione, tre giorni più tardi, morì improvvisamente per cause non immediatamente evidenti. Un medico è stato condannato per negligenza, evidenziando i rischi di diagnosi errate e la conseguente importanza di un’attenzione accurata nel percorso di cura.

Alla paziente vennero prescritti solo degli antidolorifici e poi fu dimessa: tre giorni dopo smise di respirare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

