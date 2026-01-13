Napoli scambiò gravidanza per un mal di schiena e la donna morì | medico condannato a due anni

Un medico è stato condannato a due anni di reclusione per aver erroneamente diagnosticato una gravidanza come lombosciatalgia, prescrivendo solo farmaci antinfiammatori. L’errore ha avuto conseguenze tragiche, portando alla morte di una donna napoletana. La vicenda solleva questioni sulla corretta attenzione e competenza nella diagnosi medica, evidenziando l’importanza di procedure accurate e approfondite.

(Adnkronos) – Una gravidanza fu scambiata per lombosciatalgia e le furono prescritti solo antinfiammatori. Così morì la 36enne Anna Siena. Per questi fatti, il giudice monocratico di Napoli Filippo Putaturo ha condannato a due anni di reclusione il medico che l'aveva visitata. Il professionista, che era in servizio all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, era finito .

