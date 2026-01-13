Per la sfida Napoli-Parma, l’allenatore dovrà fare a meno di tre giocatori, che non saranno convocati. Dopo due pareggi consecutivi in campionato, il Napoli cerca una vittoria per risalire in classifica e mantenere viva la corsa al vertice. La partita rappresenta un’occasione importante per ottenere i tre punti e riprendere il cammino positivo.

Il Napoli arriva da due pareggi in campionato, che hanno rallentato la corsa al primo posto. L’obiettivo numero uno contro il Parma, dunque, è quello di tornare ai tre punti. Non sarà facile, però, battere il Parma di Carlos Cuesta. Gli emiliani hanno vinto tre degli ultimi sei incontri. L’allenatore spagnolo, tuttavia, dovrà fare a meno di tre giocatori importanti. Cuesta e la lista dei convocati: tre giocatori saltano il Napoli. Non sono titolari inamovibili, ma rientrano comunque nelle rotazioni. Cuesta dovrà fare a meno di Lovik e Almqvist, alle prese con guai muscolari. L’allenatore del Parma, inoltre, non avrà a disposizione neanche Guaita per un infortunio alla spalla. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Parma, tripla assenza per l’allenatore: non saranno convocati

