Napoli malore fatale al Molo Beverello | uomo muore nel terminal aliscafi

Un uomo è deceduto ieri sera al Molo Beverello di Napoli, nel terminal aliscafi, dopo aver subito un improvviso malore. L'episodio si è verificato nel cuore del porto napoletano, attirando l'attenzione delle autorità e dei presenti. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo è morto nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio, all’interno del terminal aliscafi del Molo Beverello, nel cuore del porto di Napoli, dopo aver accusato un improvviso malore. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un senzatetto, già noto nella zona perché avrebbe frequentato più volte la struttura nelle ultime settimane. Napoli, malore . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, malore fatale al Molo Beverello: uomo muore nel terminal aliscafi Leggi anche: A Napoli trovato morto un clochard al terminal del Molo Beverello Leggi anche: Il freddo uccide un senzatetto: tragedia al Molo Beverello Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Malore fatale al Molo Beverello: muore un clochard nel terminal aliscafi - A Napoli, un uomo è stato trovato morto al terminal degli aliscafi del Molo Beverello, principale hub marittimo della città. cronachedellacampania.it Napoli, clochard trovato morto al terminal del Molo Beverello - Un uomo è morto ieri sera nel terminal aliscafi di Molo Beverello, dopo aver accusato un malore: si tratterebbe a quanto pare di un senzatetto che sarebbe stato visto frequentare ... msn.com

#Cronaca Inter–Napoli 2-2, emozioni fortissime in Penisola Sorrentina: due tifosi colti da malore dopo la doppietta di McTominay - facebook.com facebook

Malore alla guida, muore camionista sulla A2. Il mezzo pesante fuori strada tra Eboli e Campagna x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.