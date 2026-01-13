Sky annuncia di aver raggiunto un accordo con il centrocampista per il Napoli, segnalando l'inizio di una strategia di mercato ben pianificata. La società si prepara a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, dimostrando attenzione alle esigenze tecniche e di sviluppo della squadra. Questa operazione rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento e crescita del club partenopeo.

Il Napoli comincia a muoversi con anticipo sul mercato e piazza una mossa significativa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro avrebbe raggiunto un accordo sull’ingaggio con l’entourage di Joao Gomes, centrocampista brasiliano attualmente al Wolverhampton. Un’intesa che non chiude ancora l’operazione, ma ne rappresenta un passaggio chiave. Ora resta da trovare l’accordo con il club inglese, con una trattativa destinata a svilupparsi nei prossimi mesi in vista dell’estate. Accordo con il giocatore, Napoli avanti. Il Napoli ha fatto il primo passo concreto per Joao Gomes. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’annuncio bomba di Sky: “Trovato l’accordo con il centrocampista!”

