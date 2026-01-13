Napoli Conte rischia più di un turno di squalifica dopo la reazione al rigore contro l’Inter? Ecco cosa filtra

Dopo la partita tra Inter e Napoli, si parla di possibili conseguenze per Antonio Conte, che potrebbe ricevere una lunga squalifica a causa della sua reazione al rigore. La decisione del Giudice Sportivo è ancora da definire, ma le anticipazioni indicano un’attenzione particolare sul comportamento dell’allenatore partenopeo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle possibili sanzioni e sulle conseguenze di quanto accaduto a San Siro.

Napoli, Conte maxi squalifica in arrivo dopo la reazione al rigore contro l'Inter? Ecco cosa filtra sulla decisione del Giudice Sportivo La vibrante sfida di San Siro tra Inter e Napoli lascia strascichi pesanti, non solo per il risultato maturato sul rettangolo verde, ma soprattutto per quanto accaduto nella zona tecnica.

Napoli, le due facce di Conte: pareggia con l'Inter con gli uomini contati ma viene espulso per una reazione furiosa. Ecco quante giornate di squalifica rischia - Basterebbe far vedere la sfida di domenica a San Siro del suo Napoli contro l’Inter. msn.com

Conte ha lavato i panni sporchi davanti a tutti («Non accompagno un morto»), il suo Napoli gioca a petto in fuori - Conte ha perso per strada De Bruyne, Anguissa, Lukaku, Gil­mour, Neres, ha vinto la Super­coppa ed esibisce muscoli con McTominay ... ilnapolista.it

Duro (ma ingiustificato) sfogo di Conte contro gli arbitri in occasione del rigore di Inter-Napoli. Ecco cosa rischia il tecnico dei partenopei Via Maurizio Russo - facebook.com facebook

Il Conte “furioso”: da Inter-Napoli alla Juve, tutti gli sfoghi di Antonio x.com

