Musk e l' internet di Starlink gratis

Elon Musk ha annunciato che Starlink sarà disponibile gratuitamente in Iran, secondo quanto riportato da Bloomberg. La decisione di SpaceX di revocare i requisiti di abbonamento consente alle persone nel paese di accedere al servizio internet satellitare senza costi. Questa iniziativa mira a migliorare la connettività in Iran, offrendo un accesso più libero e senza barriere alla rete.

In Iran il blackout di internet va avanti da oltre 120 ore: Elon Musk offre il servizio di Starlink gratis - Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali SpaceX ha ... msn.com

'Musk sta offrendo l'internet di Starlink gratis in Iran' - Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali SpaceX ha revocato la ... corrieredellosport.it

Elon Musk offrirà l'accesso gratuito a Internet Starlink in Venezuela durante la crisi

Elon Musk sta offrendo il servizio internet di Starlink gratuitamente in Iran. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali SpaceX ha revocato la quota di abbonamento a Starlink in Iran, in modo che le persone con ricevitori nel paese p x.com

Il regime di Teheran spegne Internet nel mezzo delle proteste e il presidente Usa Trump sta valutando una serie di possibili opzioni. Al centro del confronto anche l'uso del servizio di connettività satellitare di Elon Musk. Il blackout digitale iraniano ha anche sc - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.