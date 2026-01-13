Musica da film concerto e conferenza

Il 7 febbraio 2026, Adriano Bassi, musicologo, pianista e direttore d’orchestra, terrà un evento dedicato alla musica da film. Attraverso un concerto-conferenza, l’appuntamento offrirà un approfondimento sulle colonne sonore, dal loro nascere fino alle produzioni più recenti. L’iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire i diversi aspetti di questa forma artistica, tra musica, cinema e storia, in un contesto culturale e informativo.

Sabato 7 febbraio 2026, Adriano bassi, musicologo, pianista, direttore d'orchestra e presidente del comitato di Milano della Società "Dante Alighieri", presenterà un concerto-conferenza per condurci nell'affascinante mondo delle colonne sonore, dagli esordi alle esperienze più recenti.

