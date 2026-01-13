Musetti si ritira nell’esibizione con Zverev in Australia

Lorenzo Musetti si è ritirato dall’esibizione con Alexander Zverev a Melbourne a causa di un problema all’anca. Il 23enne di Carrara, in vista degli Australian Open, ha accusato un fastidio durante il match e ha deciso di interrompere l’evento dopo aver perso il primo set al tiebreak. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni in vista della competizione principale.

Problema fisico per Lorenzo Musetti alla vigilia degli Australian Open. Il 23enne di Carrara ha infatti accusato un fastidio all'anca durante il match di esibizione sulla Rod Laver Arena di Melbourne contro il tedesco Alexander Zverev ed è stato costretto al ritiro al termine del primo set perso al tiebreak per nove punti a sette. Dopo un breve trattamento da parte del fisioterapista, l'azzurro ha preferito alzare bandiera bianca per non compromettere le sue condizioni in vista di domenica 18 gennaio, quando inizieranno gli Australian Open. «Speravo in una giornata migliore, ma non è stato così», ha detto al termine dell'incontro.

