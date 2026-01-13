Musetti si fa male e si ritira dopo il primo set nell’esibizione contro Zverev | allarme in vista degli Australian Open
Lorenzo Musetti si è ritirato dopo il primo set dell'esibizione contro Zverev, a causa di un infortunio all'anca. La notizia desta preoccupazioni in vista degli Australian Open, considerando anche i precedenti problemi al braccio destro. Resta da capire l’entità dell'infortunio e i tempi di recupero necessari per il tennista italiano.
Dopo la finale di Hong Kong a preoccupare era il braccio destro, ma adesso Lorenzo Musetti deve fare i conti anche con l’anca. Il tennista italiano – che da lunedì è numero 5 al mondo – si è infatti ritirato alla fine del primo set (durato un’ora e un quarto e perso 7-6) del match d’esibizione contro Alexander Zverev programmato dagli Australian Open nella settimana della Opening Week del primo slam annuale. Musetti si è toccato più volte nella zona dell’anca e ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Dopo un breve trattamento, però, la decisione: “ Mi ritiro “, ha detto al giudice di sedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
