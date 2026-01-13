Museo Opera del Duomo La visita a portata di app

Il Museo Opera del Duomo offre un'esperienza digitale accessibile tramite un'app dedicata. Con questa guida, è possibile esplorare le opere, come la Porta del Paradiso di Ghiberti, ascoltando approfondimenti su storia, materiali e significati. Un modo semplice e pratico per conoscere meglio il patrimonio artistico e culturale del monumento, ovunque ci si trovi, rendendo la visita più coinvolgente e informativa.

Immaginate la Porta del Paradiso del Ghiberti, di averla di fronte, di poter indossare delle cuffie ed essere guidati da una voce attraverso i suoi significati e materiali, alla scoperta del committente, dei processi che hanno portato alla sua creazione, per non dimenticare l’iconografia e il contesto storico e sociale dell’epoca. Da oggi si può, basta uno smartphone. È arrivata la nuova app OperaGuide del Museo dell’Opera del Duomo, disponibile su App Store e Google Play, che permette di scoprire tutte le curiosità sulle opere in modo gratuito, sia in italiano che in inglese. A corredo dell’audioguida c’è anche una mappa interattiva che permette l’individuazione delle opere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Museo Opera del Duomo. La visita a portata di app Leggi anche: La nuova app con audioguida gratis per visitare il Museo dell’Opera del Duomo Leggi anche: Visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo di Pisa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La nuova app con audioguida gratis per visitare il Museo dell’Opera del Duomo; Firenze, nuova app con audioguida gratuita per visitare museo dell’Opera del Duomo; Una nuova app per vivere il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze; LA NUOVA APP CON AUDIOGUIDA GRATUITA PER VISITARE IL MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO A FIRENZE. Museo Opera del Duomo. La visita a portata di app - Immaginate la Porta del Paradiso del Ghiberti, di averla di fronte, di poter indossare delle cuffie ed essere guidati da una voce attraverso i suoi significati e materiali, alla scoperta del ... msn.com

Nasce OperaGuide: la nuova app con audioguida gratuita del Museo dell’Opera del Duomo. E' stata progettata per essere estesa in futuro anche agli altri monumenti di Piazza Duomo a Firenze bit.ly/operaguide26 x.com

Vi presentiamo questa nuova visita guidata al Museo dell'Opera del Duomo. Un percorso che porta a visitare e interpretare in chiave simbolico-alchemica gli innumerevoli tesori che questo museo accoglie. https://www.firenzealchemica.eu/museo-dell-opera-d - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.