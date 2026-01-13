Museo Opera del Duomo La visita a portata di app

Il Museo Opera del Duomo offre un'esperienza digitale accessibile tramite un'app dedicata. Con questa guida, è possibile esplorare le opere, come la Porta del Paradiso di Ghiberti, ascoltando approfondimenti su storia, materiali e significati. Un modo semplice e pratico per conoscere meglio il patrimonio artistico e culturale del monumento, ovunque ci si trovi, rendendo la visita più coinvolgente e informativa.

Immaginate la Porta del Paradiso del Ghiberti, di averla di fronte, di poter indossare delle cuffie ed essere guidati da una voce attraverso i suoi significati e materiali, alla scoperta del committente, dei processi che hanno portato alla sua creazione, per non dimenticare l’iconografia e il contesto storico e sociale dell’epoca. Da oggi si può, basta uno smartphone. È arrivata la nuova app OperaGuide del Museo dell’Opera del Duomo, disponibile su App Store e Google Play, che permette di scoprire tutte le curiosità sulle opere in modo gratuito, sia in italiano che in inglese. A corredo dell’audioguida c’è anche una mappa interattiva che permette l’individuazione delle opere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

