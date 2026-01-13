Muore a 17 anni ipotesi miocardite fulminante | indagati cinque cardiologi a Sapri

A Sapri, cinque cardiologi, incluso il primario, sono stati iscritti nel registro degli indagati in seguito alla morte di un ragazzo di 17 anni, avvenuta presumibilmente a causa di una miocardite fulminante. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del decesso e le eventuali responsabilità professionali. La vicenda solleva interrogativi sulle modalità di diagnosi e trattamento di condizioni cardiache in età giovane.

Cinque cardiologi, tra cui il primario del reparto, indagati a Sapri per la morte di un 17enne del posto. Il Comune di Camerota dispone il lutto cittadino.

Colpito da miocardite, muore a 17 anni - , residente a Torre Orsaia, è deceduto nelle scorse ore presso l’ospedale di Sapri, dove era ricoverato a causa di una miocardite. ilfattovesuviano.it

Lutto in provincia: Carlo Nicolella muore a 17 anni per una miocardite - Una notizia drammatica ha scosso profondamente la provincia di Salerno, dove il giovane Carlo Nicolella ha perso la vita a soli 17 anni. vocedinapoli.it

