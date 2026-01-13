Municipio Roma XIII | concluso intervento messa in sicurezza frana via Moricca a Valle Aurelia

È stato completato l’intervento di messa in sicurezza del versante in via Moricca, nel quartiere Valle Aurelia, all’interno del Municipio Roma XIII. L’intervento, ormai alle fasi finali, ha riguardato la stabilizzazione della zona per garantire maggiore sicurezza ai residenti e alle strutture circostanti. Questo intervento si inserisce nel progetto di tutela e prevenzione del territorio nel quartiere.

È giunto alle fasi finali l'intervento di messa in sicurezza del versante situato in via Moricca, nel quartiere Valle Aurelia, all'interno del Municipio Roma XIII. Questo intervento era stato avviato in risposta a una frana che, nel febbraio 2014, aveva colpito il costone sottostante Villa Veschi, compromettendo così la stabilità del pendio che si estende tra il parco pubblico Giovanni Paolo I e la proprietà sovrastante. Roma Capitale ha intrapreso un'importante opera strutturale di ricostruzione e consolidamento del versante, adottando un sistema di terre rinforzate. Questa tecnica di ingegneria naturalistica è stata scelta per ripristinare la morfologia del pendio, garantendo al contempo la sua stabilità.

