Municipio Roma VI | Celli divisioni centrodestra paralizzano amministrazione preoccupante

Nel Municipio Roma VI, Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea capitolina, ha evidenziato come le divisioni all’interno della maggioranza di centrodestra stiano ostacolando l’attività amministrativa. La situazione mette in evidenza le difficoltà di un’alleanza politica fragile, con ripercussioni sulla gestione dei servizi locali e sulle decisioni per il territorio. Una situazione che desta preoccupazione per il funzionamento stabile dell’amministrazione municipale.

Nel Municipio Roma VI, la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli ha dichiarato che “le divisioni politiche all’interno della maggioranza di centrodestra paralizzano l’amministrazione”. Celli ha espresso preoccupazione per la situazione critica che si sta delineando nel Municipio VI, attualmente governato dal centrodestra. “Le accuse mosse dal presidente Nicola Franco nei confronti della sua maggioranza, considerata assente durante l’emergenza meteo verificatasi nei giorni scorsi, mettono in luce l’incapacità di affrontare in modo serio e deciso le esigenze del territorio. È fondamentale garantire servizi efficienti e sostenere concretamente i cittadini”, ha aggiunto Celli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

