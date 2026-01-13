Muggiò donna di 31 anni accoltellata in casa dall’ex

Una donna di 31 anni è stata ferita con un coltello dall’ex compagno nella sua abitazione a Muggiò. Attualmente si trova in ospedale, in prognosi riservata, presso il San Gerardo di Monza. La vicenda è al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

Muggiò (Monza e Brianza), 13 gennaio 2026 – Ricoverata in prognosi riservata, all'ospedale San Gerardo di Monza. È gravissima una donna di 31 anni che questa sera, intorno alle 18, è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggiò. L'uomo si trova ora in caserma dai carabinieri. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto. Notizia in aggiornamento.

