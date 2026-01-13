Muggiò donna accoltellata in casa dall' ex

A Muggiò, una donna di 31 anni è stata ferita con un coltello dall'ex compagno, un uomo di 43 anni, all’interno della propria abitazione. La donna è stata trasportata all’ospedale di San Gerardo di Monza, dove si trova in prognosi riservata. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno approfondendo le cause dell’accaduto.

