Muggiò donna accoltellata in casa dal marito | arrestato

A Muggiò, una donna è stata ferita con un coltello dal marito durante una lite domestica avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 13 gennaio. L'uomo è stato arrestato dalle forze dell'ordine. L'episodio ha avuto luogo all’interno dell’abitazione, con alcuni fendenti che hanno colpito anche il torace della vittima. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle questioni di violenza domestica.

