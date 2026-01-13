Muggiò donna accoltellata dal marito | in casa c' era anche il bimbo della coppia
A Muggiò, nel tardo pomeriggio di martedì 13 gennaio, una donna è stata ferita con coltellate dal marito all’interno della propria abitazione. Durante l’incidente era presente anche il loro bambino. La vicenda ha suscitato attenzione per la gravità delle ferite e le circostanze della lite familiare. Le forze dell’ordine stanno approfondendo i dettagli dell’accaduto.
La lite e poi le coltellate. Più fendenti, alcuni dei quali l'hanno raggiunta al torace. Una donna è stata accoltellata dal marito in casa a Muggiò, nel tardo pomeriggio di martedì 13 gennaio. La 31enne, italiana, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di San Gerardo di Monza. Il marito. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
