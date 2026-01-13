Muggiò donna accoltellata dal marito | in casa c' era anche il bimbo della coppia

A Muggiò, nel tardo pomeriggio di martedì 13 gennaio, una donna è stata ferita con coltellate dal marito all’interno della propria abitazione. Durante l’incidente era presente anche il loro bambino. La vicenda ha suscitato attenzione per la gravità delle ferite e le circostanze della lite familiare. Le forze dell’ordine stanno approfondendo i dettagli dell’accaduto.

Monza, donna accoltellata in casa a Muggiò: arrestato il marito - Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monza che hanno arrestato portato in caserma il marito. sassarinotizie.com

Muggiò, donna di 31 anni accoltellata in casa: i carabinieri arrestano il marito 43enne - Soccorsa, è Ricoverata in prognosi riservata, all’ospedale San Gerardo di Monza. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.