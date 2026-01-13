La giudice di Milano, Manuela Castellabate, ha archiviato l'indagine su 15 indagati, tra cui l'ex governatore Ignazio Visco, nel procedimento riguardante Monte dei Paschi di Siena. La decisione si basa sulla valutazione che le accuse di Giuseppe Bivona, depositate tramite un esposto, siano state considerate solo illazioni, confermando la mancanza di elementi concreti a carico degli indagati.

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Solo illazioni. E' questo il senso che ha portato la giudice di Milano Manuela Castellabate ad archiviare 15 indagati tra cui l'ex governatore di Banca d'Italia Ignazio Visto indagato nel 2023 per false comunicazioni sociali nell'inchiesta che riguarda Mps, fascicolo nato da un esposto depositato da Giuseppe Bivona, fondatore di Bluebell Partners, considerato il 'grande accusatore' nei confronti di Piazza Salimbeni. Per la giudice, "come si legge nei plurimi esposti redatti da Giuseppe Bivona, costui fonda le sue accuse assumendo una sorta di 'complotto' che vide coinvolti i vertici dei vari istituti bancari, ma anche di Consob, Banca di Italia e gli stessi magistrati coinvolti nel processo in veste di Pubblici Ministeri, finalizzato a favorire Mps, il tutto in assenza di elementi concreti e specifici, tanto da apparire tali affermazioni già prima facie (a prima vista, ndr) mere illazioni" scrive nel suo provvedimento di archiviazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mps: giudice Milano archivia ex governatore Visco e altri, 'da Bivona solo illazioni'

Leggi anche: Milano: Anm, 'illazioni contro gip, preoccupati da campagna per screditare magistrati'

Leggi anche: Milano: giudice, 'Boeri e altri a processo per BoscoNavigli'

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mps: giudice Milano archivia ex governatore Visco e altri, 'da Bivona solo illazioni' - E' questo il senso che ha portato la giudice di Milano Manuela Castellabate ad archiviare 15 indagati tra cui l'ex governatore di Banca d'Italia Ignazio V ... lanuovasardegna.it