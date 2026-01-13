Mostra | Sindoni stracci intinti nella storia a Ponte San Nicolò

Da padovaoggi.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ponte San Nicolò, dal 23 gennaio al 6 febbraio 2026, si svolge la mostra

Mostra: "Sindoni, stracci intinti nella storia" dal 23 gennaio al 6 febbraio 2026«A che cosa possono servire le giornate della memoria? Servono per riempire il silenzio di coloro che non possono più né piangere né gridare. La memoria è la voce di quel silenzio. Quelle che vedrete sono delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Mostra: "Sindoni, stracci intinti nella storia"

Leggi anche: A Ponte San Pietro l’incanto dei Re Magi: nella chiesa vecchia una mostra di presepi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mostra: "Sindoni, stracci intinti nella storia" - Servono per riempire il silenzio di coloro che non possono più né piangere né gridare. padovaoggi.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.