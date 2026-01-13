Mostra Mercato del Disco di Pisa

Il Mostra Mercato del Disco di Pisa è un evento di due giorni dedicato agli appassionati di musica e collezionismo. Offre l’opportunità di scoprire raro vinile, ascoltare storie di artisti italiani e condividere la passione per la musica. Un appuntamento pensato per chi desidera approfondire la propria conoscenza e incontrare altri appassionati, in un contesto che celebra la storia e i protagonisti della canzone italiana.

Due giorni dedicati alla musica, alla storia del collezionismo e ai grandi protagonisti della canzone italiana. Sabato 17 e domenica 18 gennaio, Pisa torna a essere il cuore pulsante del mercato discografico e della musica da collezione con la 27ª Mostra Mercato del Disco, Usato e da Collezione.

Mostra Mercato del Disco di Pordenone: 𝑳𝒂 𝑴𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒐 𝒅𝒊 𝑷𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏𝒐𝒏𝒆 Sabato 17 e domenica 18 gennaio ritorna il principale evento italiano dedicato al Vinile alla Fiera di Pordenone La Mostra del Disco di Pordenone... - facebook.com facebook

