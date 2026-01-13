Mosca | inaccettabili minacce Usa a Iran

Mosca condanna le recenti minacce degli Stati Uniti di attacchi militari contro l’Iran. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che tali minacce sono inaccettabili e rappresentano un'ulteriore escalation nelle tensioni internazionali. La posizione della Russia evidenzia la preoccupazione per le conseguenze di un possibile conflitto e invita alla calma e al dialogo tra le parti coinvolte.

18.20 Mosca replica agli Stati Uniti. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ribadisce che "le minacce di Washington di lanciare nuovi attacchi militari contro l'Iran sono categoricamente inaccettabili". Un nuovo attacco avrebbe "conseguenze disastrose".No a "interferenze esterne" La Russia, aggiunge Zakharova citata dalla Tass, respinge categoricamente i tentativi sfacciati di "ricattare i partner stranieri dell'Iran aumentando i dazi commerciali".

Trump agli iraniani: «Continuate a protestare, l’aiuto è in arrivo» - Il presidente Usa su Truth: «Segnate i nomi di chi uccide e abusa, pagheranno un prezzo alto». msn.com

Fanpage.it analizza tattiche negoziali e posizioni di Mosca: inaccettabili forze multinazionali; riduzione al minimo dell’esercito ucraino; adesione “solo parziale” di Kyiv all’UE. Ma sugli asset congelati si può discutere. - facebook.com facebook

