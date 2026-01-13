Mosca | Inaccettabili le minacce degli Usa all' Iran
Mosca ha commentato le recenti dichiarazioni degli Stati Uniti, considerandole
Mosca definisce "inaccettabili" le "minacce di Washington di lanciare nuovi attacchi militari contro l'Iran". Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia di stampa russa Tass. Zakharova ha parlato di "ricatti" nei confronti "dei partner stranieri. 🔗 Leggi su Today.it
