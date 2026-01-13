Morto il prof Bolognini il cordoglio dell’Ateneo
L'Università di Macerata e il Dipartimento di Giurisprudenza si uniscono nel cordoglio per la perdita del professor Franco Bolognini, figura stimata e apprezzata nel mondo accademico. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per tutta la comunità universitaria.
L’ Università di Macerata e il Dipartimento di Giurisprudenza esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del professor Franco Bolognini. Nato a Loreto il 26 luglio 1937, Bolognini è stato una figura centrale della vita accademica dell’Ateneo, al quale ha dedicato gran parte della sua carriera scientifica e didattica. "Con la scomparsa del professor Franco Bolognini l’Università di Macerata perde un maestro autorevole, studioso rigoroso e docente appassionato. Dal 1965 al 2010 ha accompagnato generazioni di studenti, contribuendo alla vita scientifica e istituzionale del nostro Ateneo. A nome di tutta la comunità universitaria, esprimo vicinanza e cordoglio ai familiari, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto e stimato", dichiara il rettore John Mc Court. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il caso dell’ateneo di Bologna che ha detto no a un corso di laurea per militari: Crosetto contro i prof
Leggi anche: Giancarlo Rustichelli è morto, il cordoglio dell'amministrazione comunale di Lugo
È morto il professor Bolognini, il cordoglio dell'Università di Macerata - È morto ieri Franco Bolognini, storico docente di diritto canonico dell'Università di Macerata. msn.com
Morto Luigi Nicolais, detto Gino, professore universitario ed ex ministro, nonché Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. È stato il padre di molte opere pubbliche italiane. - facebook.com facebook
Prof morto nell' #incidente, sequestrati i mezzi: indagini sulla Maserati. Scuola sotto choc: «Ci mancherà» x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.