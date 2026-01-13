L'Università di Macerata e il Dipartimento di Giurisprudenza si uniscono nel cordoglio per la perdita del professor Franco Bolognini, figura stimata e apprezzata nel mondo accademico. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per tutta la comunità universitaria.

L’ Università di Macerata e il Dipartimento di Giurisprudenza esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del professor Franco Bolognini. Nato a Loreto il 26 luglio 1937, Bolognini è stato una figura centrale della vita accademica dell’Ateneo, al quale ha dedicato gran parte della sua carriera scientifica e didattica. "Con la scomparsa del professor Franco Bolognini l’Università di Macerata perde un maestro autorevole, studioso rigoroso e docente appassionato. Dal 1965 al 2010 ha accompagnato generazioni di studenti, contribuendo alla vita scientifica e istituzionale del nostro Ateneo. A nome di tutta la comunità universitaria, esprimo vicinanza e cordoglio ai familiari, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto e stimato", dichiara il rettore John Mc Court. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto il prof Bolognini, il cordoglio dell’Ateneo

Leggi anche: Il caso dell’ateneo di Bologna che ha detto no a un corso di laurea per militari: Crosetto contro i prof

Leggi anche: Giancarlo Rustichelli è morto, il cordoglio dell'amministrazione comunale di Lugo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È morto il professor Bolognini, il cordoglio dell'Università di Macerata - È morto ieri Franco Bolognini, storico docente di diritto canonico dell'Università di Macerata. msn.com