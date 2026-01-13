Morto il fumettista Scott Adams creatore della striscia Dilbert

È venuto a mancare Scott Adams, il fumettista noto per aver creato Dilbert, una delle strisce più riconoscibili nel mondo dei fumetti. La serie, ambientata in un ufficio, ha saputo rappresentare con ironia e semplicità le dinamiche del lavoro impiegatizio, diventando un punto di riferimento nel panorama culturale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel settore del fumetto umoristico.

È morto il fumettista Scott Adams, creatore della popolare striscia Dilbert, ambientata in un ufficio e incentrata sui vari aspetti del lavoro impiegatizio, affrontati con ironia. Adams, che aveva 68 anni, combatteva da tempo contro un cancro alla prostata. «Purtroppo è venuto a mancare il grande influencer Scott Adams. Era una persona fantastica, che mi voleva bene e mi rispettava quando non era di moda farlo. Ha combattuto coraggiosamente una lunga battaglia contro una terribile malattia. Le mie condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti i suoi numerosi amici e ascoltatori. Ci mancherà davvero tanto.

