Morto Franco Cordelli primario di pediatria ed ex presidente di Fondazione Carivit

Viterbo piange la scomparsa di Franco Cordelli, noto primario di pediatria e ex presidente della Fondazione Carivit. Questa mattina, alle prime ore, si è spento nella sua abitazione di via Cardinal La Fontaine. La città ricorda una figura di rilievo nel campo medico e sociale, il cui contributo ha lasciato un’impronta significativa nella comunità locale.

Viterbo perde uno dei suoi volti più noti e poliedrici. È morto questa mattina alle 4, nella sua abitazione di via Cardinal La Fontaine, Francesco Maria Cordelli. Aveva 97 anni. Una figura che ha attraversato quasi un secolo di storia cittadina, lasciando un'impronta indelebile sia nelle corsie. Viterbo – La città dice addio a Franco Cordelli, medico e artista dalla profonda umanità - Viterbo piange la scomparsa di Francesco Maria Cordelli, detto Franco, spentosi a 97 anni nella sua abitazione di via Cardinal La Fontaine.

