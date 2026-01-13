Morto Franco Cordelli pediatra ed ex presidente di Fondazione Carivit
Viterbo piange la scomparsa di Franco Maria Cordelli, noto pediatra ed ex presidente della Fondazione Carivit. Classe 1945, Cordelli ha dedicato la sua vita alla medicina e alla comunità locale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la città, che lo ricorda come una figura impegnata e rispettata. La sua scomparsa, avvenuta questa mattina alle 4, lascia un vuoto nel cuore di molti cittadini.
Viterbo perde uno dei suoi volti più noti e poliedrici. È morto questa mattina alle 4, nella sua abitazione di via Cardinal La Fontaine, Franco Maria Cordelli. Aveva 97 anni. Una figura che ha attraversato quasi un secolo di storia cittadina, lasciando un’impronta indelebile sia nelle corsie. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
