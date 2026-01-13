Morto Franco Cordelli pediatra ed ex presidente di Fondazione Carivit

Viterbo piange la scomparsa di Franco Maria Cordelli, noto pediatra ed ex presidente della Fondazione Carivit. Classe 1945, Cordelli ha dedicato la sua vita alla medicina e alla comunità locale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la città, che lo ricorda come una figura impegnata e rispettata. La sua scomparsa, avvenuta questa mattina alle 4, lascia un vuoto nel cuore di molti cittadini.

