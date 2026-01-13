Dopo sei mesi dal ritrovamento nel bosco, il caso di Franka Ludwig ha subito una svolta. Il 13 gennaio sono stati arrestati il compagno della donna e una sua amica, segnando un passo importante nelle indagini. Restano da chiarire le motivazioni dietro il tragico episodio e i dettagli che hanno portato a questi provvedimenti.

Sei mesi dopo il ritrovamento nel bosco, il caso di Franka Ludwig cambia passo: 13 gennaio, sono stati fermati il compagno della 52enne e una sua amica. Per gli inquirenti avrebbero costruito un piano per ucciderla e tentato di incassare una assicurazione che avevano cercato di stipulare un anno prima, per una somma molto alta. Un movente che, per l’accusa, è legato al denaro. Il corpo era stato scoperto la mattina del 2 luglio lungo una sterrata che porta al Monte Falterona, nel territorio di San Godenzo, in località Castagno d’Andrea. Franka aveva addosso vestiti da jogging ed era senza telefono. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morte Franka Ludwig, il caso a una svolta: arrestati il compagno e un’amica, il possibile movente

Leggi anche: Trovata morta in montagna, svolta dopo 6 mesi: fermati il compagno e l’amica di Franka Ludwig

Leggi anche: Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Franka Ludwig trovata morta nel bosco, dal figlio di sei mesi al compagno e le liti coi vicini: chi era la 52enne e le ultime ore di vita - Un passo fondamentale per far luce sulla vicenda sarà l’autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause della morte e fornire elementi utili a ricostruire la dinamica dell’aggressione. leggo.it

Franka Ludwig trovata morta nel bosco, dal figlio di sei mesi al compagno e le liti coi vicini: chi era la 52enne e le ultime ore di vita - Nel silenzio delle ville che punteggiano il versante di Monte Morello, sopra Montorsoli – frazione del comune di Vaglia –, la notizia della morte di Franka Ludwig ha lasciato sgomento e incredulità. leggo.it

Dopo due anni dalla morte della sorella Fiona, la strega Saika è pronta a eseguirne le ultime volontà e a portare i suoi resti ad Ash Gardens. Quando giunge al santuario, perennemente battuto dalla pioggia, viene accolta dal suo proprietario, amante dei cardi - facebook.com facebook