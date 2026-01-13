Morta l’attrice Lina Bernardi

È deceduta all’età di 87 anni Lina Bernardi, nota attrice di teatro, cinema e televisione. Nata a Latina nel 1938, ha dedicato la sua vita alla scena, affermandosi nel panorama artistico italiano. La sua carriera, iniziata a teatro, l’ha portata a interpretare numerosi ruoli, lasciando un’impronta significativa nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo.

È morta a 87 anni l' attrice di teatro, cinema e televisione Lina Bernardi. Nata a Latina nel 1938, aveva iniziato la sua carriera a teatro. E aveva continuato a calcare il palcoscenico anche quando il grande e il piccolo schermo le hanno regalato una popolarità più ampia: tratto distintivo della sua carriera era diventato il monologo "Mamma eroina" di Maricla Boggio, interpretato per 31 anni. Ricordata dal grande pubblico in particolare per il ruolo di Sophie Rousseau, interpretato tra il 2001 e il 2005 nella soap CentoVetrine, Bernardi aveva preso parte a numerose altre serie televisive trasmesse su Rai e Mediaset, tra cui Distretto di Polizia e Vivere.

