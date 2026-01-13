Moreno torna con Re/Start, il suo nuovo album dopo dieci anni dall’ultimo lavoro. Un progetto che rappresenta una ripartenza, riflettendo sulla sua carriera e sulle esperienze maturate nel tempo. L’album offre un’ulteriore testimonianza della sua evoluzione artistica, mantenendo fede alle radici del rap italiano. Re/Start è disponibile ora, segnando un nuovo capitolo nel percorso musicale del rapper ligure.

ReStart è il nuovo album del rapper ligure Moreno, che segna il suo ritorno discografico di dieci anni. Esce il 16 gennaio ReStart ( Newphonixdistr. Universal Music Italia ), il nuovo album del rapper ligure Moreno, che segna il suo ritorno discografico a dieci anni dalla pubblicazione di Slogan. Il progetto nasce dopo un lungo periodo di ricerca e sperimentazione, durante il quale l’artista ha viaggiato e lavorato in diversi luoghi del mondo, come Brasile, Polonia, Argentina, Serbia, Giappone; ma anche Genova, Milano, Torino e Napoli in Italia. RESTART racconta così un percorso non solo geografico, ma soprattutto umano e artistico: un viaggio interiore che ripercorre gli ultimi dieci anni di vita di Moreno, fatti di alti e bassi, successi e silenzi, momenti di luce e di distanza dal palco e dal pubblico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Moreno annuncia Re/Start, il nuovo album 10 anni dopo l’ultimo

Leggi anche: Bruno Mars annuncia il nuovo album “The Romantic”: il ritorno solista dopo 10 anni

Leggi anche: “Luck… or something”, dopo più di 10 anni un nuovo album per Hilary Duff

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La nota di Moreno Fortini, responsabile regionale Agricoltura di Fratelli d’Italia regionale: su Umbria Social - facebook.com facebook